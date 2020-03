Recentemente o produtor Rubén Correia, mais conhecido por Rubinho, foi acusado de aliciar menores de idade. Tudo começou quando um hacker invadiu a sua conta de Instagram e fez declarações públicas que expunham o produtor, ora recorde.

Apesar da imprensa nacional ter avançado com algumas notícias os famosos amigos de Rubén rapidamente quiseram esclarecer a situação e mostrar o seu apoio. Esta segunda-feira, 9 de março, o amigo de Pedro Teixeira conseguiu voltar a recuperar a conta e escreveu uma importante mensagem onde relatou aquilo que verdadeiramente terá acontecido.

Rubén começa por afirmar que viu a sua privacidade completamente invadida quando uma hacker invadiu a sua conta pessoal e o chantageou: "Estou de volta. Eu e não um qualquer criminoso que se aproveita da identidade alheia para seu usufruto pessoal. No passado dia 25 de Fevereiro vi a minha conta de Instagram ser roubada por alguém que, durante dias, me tentou extorquir dinheiro, entre ameaças de ficar sem o meu perfil até à possibilidade de revelar conversas tidas entre mim e amigos meus, como se a privacidade já nada valesse. Fazia-o por mensagens escritas ou por chamadas telefónicas a qualquer hora do dia e da noite".

"Durante dias vivi um filme de terror sem saber que o pior ainda estava para vir"

O produtor confessou também que se sentiu humilhado não só pelo hacker, que terá avançado com uma série de 'calúnias' mas com a imprensa nacional que fez destas calúnias notícia: "Como não cedi à chantagem, começou a publicar mensagens e a difamar-me com acusações muito graves e bizarras . Como se o dinheiro que me queria obrigar a pagar valessem a humilhação, a calúnia, a injúria e o meu sofrimento. Como se tudo isto não bastasse, alguns sites decidiram pegar nessas calúnias e torná-las notícia, sem se darem ao trabalho de confirmar a sua veracidade. Ainda bem que, também para esses ditos sites, a calúnia e a injúria são justificadas por uns meros cliques de contacto".

Por fim, agradeceu o apoio que recebeu de todos os amigos já que foram vários os famosos que tiveram uma palavra a dizer sobre a situação.