Pedro Barroso foi internado este sábado, 7 de março, no Hospital da Luz, em Lisboa. A notícia foi confirmada pelo seu filho, o também músico Nuno Barroso, nas redes sociais. "Venho por este meio informar amigos e familiares o internamento do meu pai ontem à noite, no Hospital da Luz, por ter entrado num processo de fase terminal da doença", escreveu o vocalista dos Alémmar no Facebook.

No post, Nuno Barroso pediu ainda privacidade e compreensão nesta fase delicada e garantiu que, em breve, dará novas informações sobre o estado de saúde do pai.

Natural do Ribatejo, Pedro Barroso, de 69 anos, é uma das vozes da Revolução de Abril e autor de canções como Cantarei, Menina dos Olhos de Água, Viva Quem Canta ou Música-Música. O último grande concerto do músico remonta a 2017, quando celebrou 50 anos de carreira no Teatro Tivoli, em Lisboa.