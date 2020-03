Reprodução Instagram, DR

Henri Castelli tem um novo amor. O ator brasileiro usou as redes socias para apresentar a nova namorada, a modelo e a ex-Miss Brasil, Jakelyne Oliveira.

"Eu & ela. Alguém lá de cima mandou", escreveu na legenda da publicação, provando ser um homem apaixonado.

Mas o que realmente impressionou os seguidores do artista foi o facto da modelo apresentar várias semelhanças com Bruna Marquezine. Entre os comentários à publicação, vários internautas admitiriam mesmo ter chegado a confundir Jakelyne Oliveira com a jovem atriz brasileira. “Nossa, juro que vi a Bruna Marquezine”; “Achei que era a Marquezine”, escreveu uma fã, seguindo-se comentários como “O sorriso dela lembra a Marquezine” e "Quando olhei pela primeira vez, achei que fosse uma campanha da Bruna com o Henri".

E você, acha que as duas jovens são parecidas?

