Drake lançou recentemente uma nova música 'When to Say When' mas parece que as reações não estão a ser as melhores, tudo porque, segundo alguns fãs, o rapper ofende a mãe do seu filho, Adonis.

De acordo com vários internautas, o rapper refere-se a Shopie Brussaux como um "fracasso". Drake dividiu a opinião dos fãs mas a verdade é que a expressão 'Fluke' pode ser usada, no inglês calão, como um falhanço ou uma sorte inesperada.

Nas redes sociais foram muitos os seguidores do artista que consideraram as palavras do rapper como insensíveis.

Recorde-se que o bebé nasceu em 2017, depois de uma gravidez mantida em segredo e exposta pelo músico Pusha T na música 'The Story of Adion'.