Mariama Barbosa é a mais recente adição ao painel de comentadores do Passadeira Vermelha. A apresentadora de Tesouras e Tesouras, que se estreou em fevereiro de 2016, já colocou uma fotografia nas redes sociais ao lado de Liliana Campos, a anfitriã do formato da SIC Caras.

A trabalhar no mundo da moda há cerca de 20 anos e uma das mais reputadas trendsetter e fashionistas nacionais, Mariama Barbosa junta-se a Nuno Azinheira, Luísa Castel-Branco, Maria Botelho Moniz, Joana Latino e Hugo Mendes, coordenador de conteúdos do programa.

Natural da Guiné Bissau e a viver em Portugal desde os cinco anos, Mariama revelou em entrevista ao site do Fama Show, em 2018, nunca pensar atingir o patamar de visibilidade que tem. “Passou tão rápido e é um trabalho que eu gosto tanto. Eu fico feliz porque eu era uma menina vinda da Guiné, cheia com sonhos, com a vontade de chegar a um lugar seguro, mas nunca pensou lidar com esta exposição. É um sonho que não sonhei, mas que está ser vivido. Eu ainda não acordei disto. ..O truque é viver a 100 por cento cada trabalho . Depois uma pessoa sem saber quem é, vê o teu esforço, vai e comenta com outra pessoa e as coisas acontecem”, confidenciou emocionada.

Reprodução Instagram, DR