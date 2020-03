Instagram

11 anos depois de terem ficado noivos, João Gil e Ana Mesquita casaram-se numa bonita e discreta cerimónia durante um concerto da banda Tais Quais, no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide. Após mais de uma hora de música com João Gil, Tim, Paulo Ribeiro, Celina da Piedade, Sebastião Santos, Vicente Palma e Vitorino, o guitarrista foi trocar de roupa e Ana Mesquita entrou de vestido cor de rosa pelo meio do público, onde se encontravam muitos familiares e até algumas personalidades, como o primeiro-ministro António Costa.

Em vez da tradicional troca de alianças, o casal foi mais original e trocou um brinco e uma pulseira. “Isto é um sonho cor de rosa. Acho que as mulheres que não são casadas vão querer a mesma coisa. Quero agradecer aos presentes que, de certa maneira, são nossos padrinhos, por partilharem desta festa musical e matrimonial. Isto continua a ser 'crazy' após 14 anos”, disse a artista emocionada. "Estamos juntos, vamos caminhar lado a lado. Somos uma dupla e temos muitas coisas a fazer”, acrescentou o músico, que agradeceu a todos os colegas por terem permitido a realização da cerimónia.

O momento também foi assinalado por ambos nas redes sociais. “O Universo tudo fez para nos colocar na mesma rota. Ontem no palco dos 'Tais Quais' foi bonito, demos o nó. Nesta mulher extraordinariamente bonita vive uma mente brilhante e uma artista plástica incrível bem evidente nessa obra exposta. Que sorte", escreveu João Gil, de 64 anos, no Instagram. “É por eles que festejamos. É com eles que crescemos. É deles que aprendemos. É a eles que amamos”, comentou.

João Gil e Ana Mesquita estão juntos há 14 anos e ambos têm filhos de relações anteriores: o músico é pai de Rafael e a artista plástica é mãe de Vicente.

