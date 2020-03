Desde que sofreu um acidente que o colocou em coma, Ângelo Rodrigues tem partilhado com os seguidores todos os altos e baixos desta fase de 'recuperação'. Apesar de manter sempre o bom humor são várias as vezes que o ator se desfaz em palavras mais profundas.

Foi o caso da publicação que fez esta segunda-feira, 2 de março. O ator começou por contar uma história caricata que partilhou com um agente da polícia, por ter feito uma inversão de marcha num traço contínuo.

»» ÂNGELO RODRIGUES REAGE COM HUMOR A MENSAGEM INSULTUOSA: “PELO MENOS MANDOU UM ABRAÇO” ««

O agente, que o reconheceu, acabou por lhe dar um sermão graças aos últimos episódios da vida de Ângelo Rodrigues e isso mais tarde veio a inspirá-lo para uma nova personagem que vai interpretar.

"Disse que acompanhou a minha história junto da mulher, e que eu tinha sido tema em algumas das suas preces. 'Não se pode dar ao luxo de cometer erros', frisa ele. 'Traços contínuos incluídos', gracejou", escreveu.

O ator acrescentou ainda que, apesar de tudo, ainda sente algumas inseguranças e acrescentou: "Estou a preparar uma personagem para apresentar nas tábuas da Casa do Artista a meio deste mês e ainda lido com questões de insegurança e auto-boicote. Tenho um sargento assertivo para encontrar e ainda estou sem GPS. O que eu sei é que a meio da nossa conversa vi toda a autoridade que precisava para minha personagem ali à minha frente. Não pediu licença, não pediu para entrar. Apenas apareceu à hora marcada, no semáforo marcado".