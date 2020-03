1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Orsi Fehér prepara-se para ser mãe pela primeira vez. A notícia foi dada pela ex-apresentadora do Fama Show na sua página de Instagram, este domingo, 1 de março, através de várias fotografias em que exibe a barriga grávida já proeminente.

Entre as várias imagens, é ainda possível ver o namorado a beijar a barriga da antiga modelo. Orsi mantém uma relação com um jornalista sueco, cuja identidade não é conhecida.

Na festa do décimo aniversário do Fama Show, em 2018, a ex-modelo e empresária revelou estar a viver com o companheiro em Cannes, França, e que ter um filho fazia parte dos planos de casal.

Recorde-se que Orsi é irmã de Miklós Fehér, futebolista húngaro que morreu, a 25 de janeiro de 2004, no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, enquanto defendia as cores do Benfica contra o Vitória de Guimarães.