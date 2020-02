Instagram

Numa conversa franca com Júlia Pinheiro, João Catarré falou sobre a filha, Francisca, de quatro anos, e da mágoa que sentiu quando se separou da mãe da menina, Sandra Santos. Aos 39 anos, o ator confessa que lhe custou porque sempre teve o exemplo dos pais, um casal unido, e que não foi fácil aceitar que a sua filha não cresceria com esse modelo.

Fã confesso da menina, o Diogo de Terra Brava teve alguma dificuldade em conter as lágrimas quando foi surpreendido em direto com um vídeo com imagens e uma mensagem ternurenta de Francisca. “É maravilhoso”, afirmou, antes de contar que tem a guarda partilhada da filha e que na sua semana “para tudo”, para poder desfrutar ao máximo da sua presença.

Espreite o vídeo abaixo: