João Catarré esteve esta quinta-feira, dia 27, no programa Júlia e, além de falar da sua infância, dos seus amores e desamores e do fascínio que tem pela filha, Francisca, de quatro anos, contou que perdeu 18 quilos para estar no seu melhor antes de começarem as gravações da novela Terra Brava, da SIC.

Impressionada, Júlia Pinheiro quis saber se tinha sido um pedido da produção e o ator, de 39 anos, esclareceu: “Estes papéis, principalmente o da Terra Brava e do outro projeto onde perdi 23 quilos – foram muito exigentes porque exigiam muita fisicalidade da personagem (…) Neste caso, o Diogo é militar, um comando português que está na República Centro-Africana e, a partir daí, tive essa preocupação”.

Veja o vídeo: