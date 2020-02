1 / 5 Patrick van Katwijk 2 / 5 Patrick van Katwijk 3 / 5 Patrick van Katwijk 4 / 5 Patrick van Katwijk 5 / 5 Patrick van Katwijk

Todos os anos a família real da Holanda reúne-se para passar as tradicionais férias na neve. Este ano não foi excepção e Guilherme e Máxima da Holanda rumaram até à estância de ski austríaca de Lech, onde, na companhia da restante família, estão a passar as férias de inverno.

Como é habitual, os reis posaram numa divertida sessão fotográfica com suas três filhas, as princesas Amália, Ariane e Alexia, e também com a princesa Beatriz, os príncipes Constantine e Laurentien e os seus três filhos, Claus-Casimir, Eloise e Leonore.

