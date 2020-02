Reproduçºao Instagram, DR

Virgul prepara-se para ser pai pela segunda vez. A novidade foi confirmada pelo o artista e a companheira, Wanda Valença, no último domingo, 23 de outubro, durante a gala do Dança com as Estrelas, programa do qual o cantor é participante.

A apoiar o artista na primeira fila, a bailarina captou a a atenção dos telespectadores ao exibir a barriga de grávida já bem proeminente, confirmando assim que a família está prestes a aumentar,

Segundo a revista VIP, o casal prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina, Eliedja, cujo nascimento está previsto para abril. A menina vem juntar-se a Carolina, filha mais velha do artista, fruto de um anterior relacionamento.