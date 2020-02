Getty Images

Morreu Laura Ferreira, a mulher de Pedro Passos Coelho.

De acordo com a notícia avançada peça SIC Notícias, a esposa do ex-primeiro ministro morreu na madrugada desta terça-feira, dia 25 de fevereiro, no IPO de Lisboa.

Em dezembro do ano passado, o estado de saúde da melhor do antigo primeiro-ministro agravou-se. Recorde-se que Laura, de 54 anos, lutava há vários anos contra um cancro nos ossos, diagnosticado em 2014, que alastrou aos pulmões.

