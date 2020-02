Instagram

Este domingo, 23 de fevereiro, Marta Cruz fez uma forte declaração nas suas redes sociais a defender o pai das acusações da jornalista da TVI, Ana Leal.

No texto, que publicou na sua conta de Instagram, a ex-manequim começou por afirmar: "Esta senhora continua a mentir!", fazendo referência à jornalista.

"O meu pai foi com a Raquel assistir a uma actividade escolar da minha irmã Mariana onde estavam presentes inúmeros outros pais. Esta senhora foi queixar-se à directora contra a presença do meu pai. Este disse à directora que iria à escola ver a minha irmã sempre que lhe apetecesse. Posteriormente, na Pastelaria Garret, nessa mesma manhã, esta mesma senhora dirigiu-se ao meu pai e foi ela quem o ameaçou dizendo que da próxima vez que ele fosse à escola, ela chamaria a polícia. As pessoas que estavam na mesa com o meu pai ficaram estupefactas. O meu pai não lhe respondeu!", acrescentou.

Esta defesa pública vem no seguimento de uma entrevista que Ana Leal deu ao Jornal Sol, onde terá afirmado que foi ameaçada por Carlos Cruz durante o processo Casa Pia.

Para concluir, Marta Cruz acrescentou ainda: "Soube posteriormente que os pais dos outros alunos fizeram um abaixo-assinado contra esta senhora, que deve constar dos arquivos do colégio, opondo-se a qualquer limitação das idas do meu pai aos Salesianos. P.S.- A mentira dá cabo da beleza!".