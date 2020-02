Gotham

Este domingo, dia 24 de fevereiro, Gigi Hadid saiu em defesa do namorado, Zayn Malik, e respondeu a Jake Paul depois deste tecer comentários desagradáveis sobre o cantor.

"Quase tive que 'bater' no Zane, dos One Direction, porque ele é um homenzinho pequeno com demasiada atitude e basicamente disse-me para eu ir para o c****** por razão nenhuma quando eu estava a ser simpático para ele..." começou por dizer. "Zane eu sei que estás a ler isto... para se estar zangado só porque foste para casa sozinho para esse hotel gigantesco ahah".

Apenas duas horas depois de uma série de tweets a criticar o músico, a supermodelo saiu em defesa do namorado e respondeu à letra ao youtuber: "Lol só porque ele não quer saber do teu grupo embaraçoso de youtubers...? Sozinho em casa com os melhores amigos como um rei respeitoso porque ele me tem, querido. Pouco incomodado contigo. És irrelevante, vai dormir".

Nas redes sociais os fãs de Gigi ficarm histéricos com a reação da manequim, saíndo também em sua defesa. Horas depois da troca de galhardetes, Jake Paul apagou os tweets e revelou: "Alguém tem que me tirar o telefone quando eu estou bêbado porque eu sou um idiota".