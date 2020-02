Jeff Kravitz

Quentin Tarantino já é pai! Um dos nomes mais cobiçados na indústria do cinema foi pai pela primeira vez este sábado, 22 de fevereiro, aos 56 anos.

A notícia foi anunciada pelo site TMZ, que cita os representantes do casal: "Daniella e Quentin Tarantino estão felizes em anunciar o nascimento do seu primeiro filho. Um menino nascido no dia 22 de fevereiro de 2020"

O filho, um pequeno rapaz, é fruto da relação do realizador com a modelo Daniella Pick, 20 anos mais nova.