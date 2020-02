1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Na final deste programa muito se indagou sobre quem seria a figura pública por baixo do Camaleão.

Cantou o famoso hit 'I Don't Care', de Ed Sheeran, e algumas das pistas para desvendar esta identidade eram: "Não é para me gabar, mas sou lagarto com nome sagrado. Mas não precisam de me preparar um altar nem rezar em meu nome que eu apareço para cantar no palco da Máscara de boa vontade", "Não sou político, mas já juntei mais gente do que a larga maioria dos comícios", "Sou um autêntico craque a gerir multidões!".

Chegou lá através das pistas? Trata-se de Roberta Medina. A empresária brasileira, que vive em Portugal desde 2003, é a grande responsável pelo Rock in Rio Lisboa. Para além desta óbvia relação com a música, Roberta Medina também fez parte do júri na terceira e quarta edição programa Ídolos.

‘Máscaras’ já reveladas:

Cavaleiro - Windoh

Monstro – Maria João Abreu

Poodle – Francisco Menezes

Ananás – Rogério Samora

Pérola – Diana Pereira

Cavalo – Jel

Pantera - Sara Carreira

Leão - João Paulo Rodrigues

Borboleta - Mariana Pacheco

Pavão - Raquel Tavares

Camaleão 1 – António Sala

Camaleão 2 - Ágata

Camaleão 3 - Nélson Évora

Camaleão 4 - Madjer

Camaleão 5 - Roberta Medina