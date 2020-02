1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

A noite em que todas as dúvidas são desfeitas. Os telespectadores conheceram este domingo, dia 23, depois de muita especulação, a verdadeira identidade do Astronauta em 'A Máscara'.

"No seu caso, a melodia tem pouca importância se não caprichar na mensagem", "Sempre teve um chamamento das alturas, onde descobriu a única verdade que nunca o abandona", "20 anos a interpretar músicas do seu cancioneiro", "Deixem-me guiar-vos pela minha mão" e "Tem um rebanho numeroso" foram apenas algumas das pistas fortes para ficar mais perto do famoso que se esconde nesta máscara.

O momento chega e ela revela-se: José Luís Borga, mais conhecido como Padre Borga, foi uma das surpresas. Sacerdote, nascido em Lapas, Torres Novas, começou a carreira artística em 2000 e Guiado pela mão foi tema do seu álbum Cantar é Rezar Duas Vezes. Tinha quatro anos quando Neil Armstrong pisou a lua em 1969.

Veja o momento da revelação no vídeo abaixo:

‘Máscaras’ já reveladas:

Cavaleiro - Windoh

Monstro – Maria João Abreu

Poodle – Francisco Menezes

Ananás – Rogério Samora

Pérola – Diana Pereira

Cavalo – Jel

Pantera - Sara Carreira

Leão - João Paulo Rodrigues

Borboleta - Mariana Pacheco

Pavão - Raquel Tavares

Astronauta - Padre Borga

Camaleão 1 – António Sala

Camaleão 2 - Ágata

Camaleão 3 - Nélson Évora

Camaleão 4 - Madjer

Camaleão 5 - Roberta Medina