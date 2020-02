Fernanda Miranda foi mãe pela segunda vez. Segundo a Nova Gente, a ex-mulher de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, deu à luz no Hospital da Luz Guimarães, na cidade-berço de Portugal.

É o seu segundo filho, já que a empresária é mãe de um rapaz que vive no Porto com o pai, fruto de um relacionamento anterior a Pinto da Costa. Três meses depois do fim da relação com o presidente desportivo, Fernanda Miranda ficou noiva de Miguel Osório, mas depois, algo terá corrido mal no verão passado e o casamento foi cancelado.

O casal voltou a aproximar-se e a notícia da gravidez de Fernanda Miranda foi pública em novembro do ano passado. O segundo filho da empresária de moda é fruto desse relacionamento com Miguel Osório, que lidera a rede de supermercados angolana 'Candando' .

Miguel Osório tem dois filhos, fruto de uma relação anterior.