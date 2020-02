Desde que namorou com Vítor Silva Costa, em 2015, Isabel Silva nunca assumiu publicamente qualquer outra relação mas parece que a apresentadora está apaixonada.

Os rumores de que Isabel e o cantor James dos Reis estão juntos começaram a circular depois de ambos partilharam vídeos onde surgem a dançar de forma cúmplice, nas redes sociais.

Confrontado com estas imagens, pelos apresentadores Joana Miranda e Pedro Durão, no programa Curto Circuito, o músico não conseguiu esconder que existe algo mais do que amizade com 'Belinha' como carinhosamente lhe chamou.

"Eu fui à casa dela [Isabel Silva] se é isso que querem saber", começou por dizer entre risos. "Nós não jantámos muito confesso. Dançámos e depois a coisa mudou de tom...", respondeu quando questionado sobre a sua presença em casa da apresentadora.

