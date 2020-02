Getty Images

Jon Peters e Pamela Anderson não deixam de surpreender. Primeiro casaram em segredo, separaram-se 12 dias depois e agora... o produtor está novamente comprometido, segundo a imprensa internacional.

O curioso é que, de acordo com a Page Six, Jon estava noivo de Julia Faye West quando Pamela quis casar com o produtor de 74 anos. Agora, três semanas após o fim da união, voltou a ficar com Julia.

Recorde-se que Jon disse sentir-se "um idiota" por ter pago as dívidas de Pamela antes da separação. No entanto, Jon explicou que não tinha falado com a imprensa sobre o assunto. "Amo esta miúda desde que ela tinha 20 anos. Ainda a amo. Nós somos amigos. Seremos sempre amigos. Ajudei-a quando ela precisou, mas isso é entre mim e ela. Eu acho que ela é óptima e é tudo o que tenho a dizer", afirmou.