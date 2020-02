Nomeado pela nona vez aos Óscares, Al Pacino surgiu sozinho na cerimónia, 9 de fevereiro, sem a namorada, ao contrário do que aconteceu na antestreia do filme The Irishman. Agora, Meital Dohan, a namorada revela separação e justifica motivos.

"É difícil estar com um homem tão mais velho, mesmo que esse homem seja o Al Pacino”, disse a atriz, citando a diferença de 39 anos como a principal causa de rutura do casal. “Tentei negar isso, mas ele já é um homem idoso. Assim, mesmo com todo o meu amor, a nossa história acabou”, revelou à revista israelita Lalsha.

»» Al Pacino cai na passadeira vermelha dos BAFTA

Durante o relacionamento de dois, a atriz queixa-se que o ator era também um pouco "avarento", apesar de ter sido uma honra privar com o reputado ator. “Como posso dizer educadamente que ele não gosta de gastar dinheiro? Só me ofereceu flores”, admite sobre o ator de 79 anos.

Meital Dohan confessou ainda que teve uma discussão com o ator, dias antes dos Óscares."Deixei-o, mas claro, gosto dele e fico feliz por ter feito parte da sua vida e de ter estado a seu lado quando precisou de mim”, acrescentou.