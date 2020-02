Lionel Messi deu uma longa entrevista ao jornal Mundo Desportivo onde falou não só da sua carreira como jogador do Barcelona mas ainda de alguns aspectos mais íntimos da sua família e deixou ainda uma declaração à mulher, Antonela.

»Lionel Messi vence sexta bola de ouro e a reação dos filhos torna-se viral«

"Tive sempre a minha família ao meu lado mas foi essencial começar a viver com ela no desporto e no dia a dia. Na tranquilidade e saber estar em todos os momentos. Ser feliz e tirar-me do mundo do futebol, que era algo muito difícil para mim. Foi e é uma pessoa muito importante" revelou.

Questionado sobre o gosto dos três filhos por futebol, o jogador do Barcelona revelou que Thiago e Mateo são os mais interessados e até são fãs de outros jogadores que não o pai. "Eles vêm para o campo e aos treinos e isso faz com que estejam mais próximos de mim" começou por dizer. "Gostam muito de futebol. Têm vários ídolos. Falam do Luis (....) do Griezmann, do Arturo (...) mas também de jogadores de fora, do Mbappé, do Cristiano, do Neymar. Sim o Thiago conhece todos", revelou.

Recorde-se que Lionel Messi e Antonela são pais de três rapazes, Thiago, Ciro e Mateo.