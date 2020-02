Diogo Amaral e Jessica Athayde anunciaram que o seu relacionamento tinha acabado três meses depois do nascimento do filho que têm em comum, Oliver, em junho último. Ainda assim, pelo bem-estar do bebé, o ex-casal mantém uma boa relação e parece entender-se na perfeição no que toca à guarda do menino.

Instagram

Esta quinta-feira, dia 20, o ator da SIC aproveitou até para deixar um recado à ex-namorada através da sua página de Instagram. “O Oliver está a dormir (na cama dele, não está ao meu colo, ouviste Jessica Athayde?)”, começou por escrever Diogo com alguma ironia. “E eu estou a dar tudo no sofá a ver babytv e fotografias no iPhone. Conclusão, não quero dizer nada de especial, queria só chamar atenção para as minhas mãos nesta foto.... 🐥🐝🦋. Ps. Para quem tem dito que partilho muitas fotografias com filhos e cães... é a minha vida malta... e é uma vida boa 😀”, completou.

Estas imagens a que Diogo Amaral se refere são o reflexo da sua nova vida, mais saudável, depois de ter passado por uma fase difícil marcada pelo consumo de drogas. Numa entrevista exclusiva para O Programa da Cristina, o ator assumiu o seu problema e contou que passou por uma clínica de desintoxicação para poder retomar o controlo da sua vida. Reveja esse momento no vídeo abaixo: