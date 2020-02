Jeff Kravitz

Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt casaram-se em julho do ano passado e são dos casais mais icónicos de Hollywood. No entanto já há um hábito do ator que deixa a mulher completamente fora de si.

Enquanto foi entrevistado por Ellen DeGeneres, o ator acabou pro confessar que havia algo que fazia que deixava a mulher extremamente irritada. Pelos vistos, Chris tem o peculiar ato de deixar guardanapos espalhados por casa. Depois de os usar, em vez de deitar no lixo gosta de os dobrar e arrumar num sítio qualquer.

"Fica um autêntico caminho de guardanapos pela casa", acabou por confessar entre risos.