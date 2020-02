Naomi Rahim

Channing Tatum e Jenna Dewan tiveram uma duradoura relação amorosa, admirada por várias pessoas mas que chegou ao fim há alguns anos.

Depois dos dois seguirem a sua vida, individualmente, e até já terem novos namorados, o casal não deixa de ter uma ligação especial já que tem uma filha em comum, Everly.

Recentemente, Jenna Dewan anunciou que estava noiva - ora recorde aqui e que está a viver uma das melhores fases da sua vida.

Novidades que Channing Tatum recebeu da melhor forma. Uma fonte próxima do ator revelou ao E! New que "[o ator] está muito feliz pelo noivado da Jenna e do Steve. Ele disse que está muito contente por a Jenna estar numa fase feliz e ter seguido em frente".

Reprodução Instagram, DR