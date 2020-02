1 / 4 RUI VALIDO 2 / 4 RUI VALIDO 3 / 4 RUI VALIDO 4 / 4 RUI VALIDO

Conheceram-se em 2013 no reality show Big Brother Vip, apaixonaram-se e estão juntos desde então. Kelly Baron e Pedro Guedes formam um dos casais mais queridos pelos portugueses e esta quarta-feira, 19 de fevereiro, estiveram n’O Programa da Cristina para falar sobre a sua história de amor.

Numa conversa descontraída com Cristina Ferreira, o casal admitiu que já pensa em casamento, mas para já não é uma prioridade.

"Nós usamos o dinheiro do casamento para viajar para trás e para a frente. Se calhar…quando juntarmos a família toda”, referiu Pedro.

Por seu turno, Kelly salientou a dificuldade em reunir as duas famílias, uma vez que a sua família está toda no Brasil. “Essa logística Brasil – Portugal torna as coisas um pouco mais difíceis… Então acabamos por ir adiando, dando prioridade a outras coisas”, salientou.

O casal recordou ainda como a paixão despertou entre ambos. “Nós estávamos a treinar juntos e ela estava concentrada a fazer o treino dela. De repente, o sol incidiu na cara dela: aqueles olhos verdes. E eu olhei nos olhos verdes dela e disse assim: ‘Pronto. Acabou. É isto que eu quero para mim’, recordou o manequim.

Veja a conversa completa no vídeo abaixo: