Jenna Dewan surpreendeu os seguidores esta quarta-feira, 19 de fevereiro, ao anunciar que estava noiva.

A atriz, de 39 anos, fez uma publicação na sua conta de Instagram onde surge ao lado do futuro marido, Steve Kazee, com um anel de noivado. "Uma vida para amar e crescer contigo. Tens o meu coração", escreveu na descrição.

Recorde que a atriz está, de momento, grávida do primeiro filho em conjunto com Steve mas já tem uma filha, Everly, de seis anos, da passada relação com Channing Tatum.

Reprodução Instagram, DR