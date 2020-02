Paul Archuleta

Chris Noth, o ator que ficou conhecido pelo papel em 'Sexo e a Cidade', foi pai pela segunda vez. O ator deu a notícia através da sua conta oficial do Instagram, onde partilhou a primeira fotografia do bebé, Keats, fruto do casamento com Tara Wilson.

"Lá dos céus vem o nosso segundo filho, Keats", pode ler-se na descrição da fotografia.

O bebé vem juntar-se ao filho mais velho do ator, Orion Christopher, de 12 anos.