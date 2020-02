David Crotty

Lizzo, cantora revelação de 2019, é alvo de criticas constantes pela forma como exibe o seu corpo, o que para muitos é considerado excessivo. Assim como a modelo plus size Ashley Graham, a artista de 31 anos é uma das celebridades a ter uma voz assídua no que diz respeito ao movimento de aceitação corporal e está comprometida em mostrar que as pessoas podem usar o que quiserem e o tamanho que quiserem.

A artista deu uma entrevista para a Radio One e falou sobre 'body-shaming' (consiste em criticar os defeitos físicos das pessoas, com comentários ofensivos e impróprios) por parte dos homens. "'O que diz isso sobre o opressor? O que diz isso sobre os homens? Nós não falamos sobre o tamanho do vosso pénis, pois não?", questionou.

Lizzo refere ainda que o sexo masculino não é julgado pelos mesmos padrões e que as mulheres em posições de poder sempre foram criticadas. "Não acho que seja diferente das outras grandes mulheres que vieram antes de mim que tiveram que literalmente ser politizadas apenas para serem sexuais... Entende o que quero dizer? Só para existir", afirmou.

Durante a conversa, a norte-americana agradece ainda às mulheres pioneiras que lutaram contra esta conduta de 'body shaming'. "As coisas bonitas nelas eram chamadas de falhas e elas persistiram contra isso, lutaram contra isso, e agora eu sou capaz de fazer o que faço por causa dessas grandes mulheres", explicou.