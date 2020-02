Raquel Sampaio estreou-se este domingo, 16 de fevereiro, no Fama Show. Carolina Loureiro passou o testemunho à jovem, de 20 anos, que se junta desta forma a Iva Lamarão, Jani Gabriel, Carolina Patrocínio e Cláudia Borges na condução do programa da SIC.

"Estou muito feliz com esta oportunidade", começou por referir, em declarações ao site do Fama Show.

Com uma passagem pelo mundo da moda e já com duas novelas no currículo, Raquel revelou não estar à espera que esta oportunidade no mundo da apresentação surgisse tão cedo. "Não pensei que fosse acontecer tão brevemente e claro que me deixa feliz as pessoas acreditaram que eu estou preparada para este desafio. Dá-me mais confiança naquilo que eu faço. Por isso, esta oportunidade foi muito bem-vinda", confidenciou.

1 / 6 Fotografia: Tiago Caramujo 2 / 6 Fotografia: Tiago Caramujo 3 / 6 Fotografia: Tiago Caramujo 4 / 6 Fotografia: Tiago Caramujo 5 / 6 Fotografia: Tiago Caramujo 6 / 6 Fotografia: Tiago Caramujo

As expectativas para esta nova fase profissional, são portanto as melhores, tendo sido fundamental a forma como foi recebida pela restante equipa. "Tiveram toda a paciência do mundo a explicar-me tudo e mais alguma coisa. Tudo o que eu perguntava, tinham amabilidade de me responder da melhor forma possível. Por isso, acho que o ambiente vai ser fantástico, o que é ótimo", rematou.

Veja no vídeo abaixo os melhores momentos de Carolina Loureiro no programa e, acima, a passagem do testemunho a Raquel Sampaio: