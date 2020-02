1 / 3 Tiago Caramujo 2 / 3 Tiago Caramujo 3 / 3 Tiago Caramujo

É um programa de emoções fortes e de muitos palpites. Chegou mais um Camaleão para despertar a curiosidade do público e dos jurados. Conseguiu adivinhar o rosto escondido do programa 'A Máscara'?

Cantou a música Dizer que Não e estas eram as pistas para que pudesser desvendar a sua identidade. "Na arte deste camaleão o principal material é o quartzo", "o nome desta celebridade rima com camaleão", "está habituado a andar de bicicleta" e "já brilhou no mundo inteiro".

Os jurados conseguiram chegar perto: é um atleta e de alta competição, mas só César Mourão adivinhou. Trata-se de João Maria Saraiva, mais conhecido como Madjer, jogador da Seleção Portuguesa de Futebol de Praia. Os seus pontapés de bicicleta rendiam muitos aplausos e em 2019 foi elevado 3 de dezembro de 2019, foi elevado ao grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, depois de um percurso internacional notável.

Máscaras já reveladas:

Cavaleiro - Windoh

Monstro – Maria João Abreu

Poodle – Francisco Menezes

Ananás – Rogério Samora

Pérola – Diana Pereira

Cavalo – Jel

Pantera - Sara Carreira

Leão - João Paulo Rodrigues

Camaleão 1 – António Sala

Camaleão 2 - Ágata

Camaleão 3 - Nélson Évora

Camaleão 4 - Madjer