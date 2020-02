1 / 3 Tiago Caramujo 2 / 3 Tiago Caramujo 3 / 3 Tiago Caramujo

Depois de no último programa ter sido desvendado quem era afinal a pantera, os telespectadores ficaram finalmente a saber qual a figura portuguesa por trás de uma das mais elogiadas máscaras do programa, a Borboleta.

"Gosta de mudar, de se transformar", "Já fez bater muitas palmas", "Cantou a vida toda, com ou sem público" foram algumas das pistas mais fortes no decorrer dos programas da SIC. Depois de alguns palpites por parte dos investigadores, Jorge Corrula, Sónia Tavares, Carolina Loureiro e César Mourão, a máscara lá foi revelada e Mariana Pacheco acabou por ser a surpresa da noite! A jovem atriz da SIC encantou tudo e todos com a sua voz, mas não conseguiu chegar até à final.

Recorde-se que Mariana estreou-se na telenovela da SIC 'O Jogo', em 2003, com apenas 11 anos.

‘Máscaras’ já reveladas:

Cavaleiro - Windoh

Monstro – Maria João Abreu

Poodle – Francisco Menezes

Ananás – Rogério Samora

Pérola – Diana Pereira

Cavalo – Jel

Pantera - Sara Carreira

Leão - João Paulo Rodrigues

Borboleta - Mariana Pacheco

Camaleão 1 – António Sala

Camaleão 2 - Ágata

Camaleão 3 - Nélson Évora

Camaleão 4 - Madjer