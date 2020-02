Reprodução Instagrm, DR

Marisa Liz foi uma das convidadas do programa 5 Para a Meia-Noite desta quinta-feira, 13 de fevereiro. Tendo em conta que a artista terminou recentemente a relação com Tiago Pais Dias, Filomena Cautela não hesitou em questionar a cantora sobre os rumores de romance com Aurea.

"Mas eu não gosto de mulheres, apesar do que acham", começou por referir.

"Eu adoro mulheres, como amigas, mãe e filha[...] Lamento desiludir toda a gente que queria muito", rematou.

Recorde-se que que foi no mesmo dia que Marisa Liz e Aurea confirmaram o fim das respetivas relações. A vocalista dos Amor Electro colocou um ponto final na relação, de 18 anos, com o guitarrista, Tiago Pais Dias, enquanto Aurea separou-se do ator e modelo, Ricardo Oliveira, ao fim de quase um ano de namoro.

Face a esta coincidência e à proximidade das duas artistas - que recentemente lançaram juntas o álbum Elas e que se assumem como amigas muito próximas - rapidamente começaram a circular nas redes sociais rumores de um eventual romance.