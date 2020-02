Juntos há 15 anos e com dois filhos em comum, Catarina Furtado e João Reis sempre prezaram pela discrição no que diz respeito à relação, ainda que troquem várias declarações de amor nas redes sociais.

Entretanto, esta terça-feira, 11 de fevereiro, a apresentadora esteve no programa das tardes da SIC, conduzido por Júlia Pinheiro, e foi surpreendida com uma mensagem muito especial do marido.

Através de um pequeno vídeo, o ator declarou-se a Catarina Furtado, salientado a sua veia para as causas humanitárias. “Sabes que eu não tenho propriamente jeito para muitas coisas, mas como é óbvio não podia deixar de dar o meu testemunho para destacar o trabalho extraordinário que tens feito enquanto embaixadora das nações unidas, no âmbito da UCIFEC; pelo trabalho extraordinário e afirmação constante da associação que presides, a Corações com Coroa, que tem ajudado imensas mulheres e meninas e situações difíceis e precárias; pelas tuas enormes qualidades no sentido de conseguires reunir com imensa facilidade e conseguir convocar pessoas para as tuas causas com uma enorme generosidade, com uma enorme simplicidade, com uma enorme facilidade em criares empatia”, frisou.

“Apesar das corridas que fazes e que fazemos, consegues ser uma mãe extraordinária, uma mulher extraordinária, sempre atenta, sempre preocupada com os outros. Portanto, do fundo do coração, espero que continues a ter força, ânimo e coragem para continuares a desenvolver o trabalho extraordinário e bonito que tens feito. Um grande beijinho daqui de Espanha” rematou, deixando Catarina Furtado visivelmente emocionada, sem conseguir conter as lágrimas.