Os cortejos de Carnaval na cidade de Viareggio, em Itália, começaram no passado dia 1 de fevereiro e este fim de semana a grande estrela do desfile foi Cristiano Ronaldo. O robô gigante criado à imagem do internacional português surpreendeu participantes e visitantes desta que é a maior festa do Carnaval italiano.

