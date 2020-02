O programa Olhó Baião! conseguiu o melhor resultado de sempre desde a estreia, em fevereiro de 2019. Numa emissão muito especial, João Baião alcançou 19% de share, com uma vantagem de 7 pontos para a concorrência no mesmo horário. Com uma versão alargada e recebendo os atores que integram o núcleo do lar na novela Nazaré, na faixa das 12h, Olhó Baião! reuniu a preferência do público com mais de 8 pontos de diferença, conquistando 21.7 de share contra 13.3 do 2º classificado no mesmo horário.

A celebração do primeiro aniversário do programa que revolucionou as manhãs de fim de semana estende-se até ao próximo domingo.