Frazer Harrison

Presley Gerber surpreendeu tudo e todos esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, quando, nas redes sociais, mostrou a sua nova tatuagem na cara.

O filho da antiga supermodelo Cindy Crawford publicou uma imagem na sua conta oficial do Instagram onde é visível a palavra "Incompreendido" no rosto.

A ousadia do jovem de 20 anos deixou os seguidores surpreendidos e dividiu opiniões. Nas redes sociais do tatuador responsável de Presley, este publicou também uma imagem com a legenda "Desculpa mãe".