Tânia Ribas de Oliveira partilhou um texto nas redes sociais, esta sexta-feira, 7 de fevereiro, que está a deixar os seguidores emocionados.

No texto que partilhou na sua conta de Instagram, a apresentadora relatou um episódio que viveu com a avó, que tem alzheimer.

"Ajuda-me, minha querida. Estou às escuras.” A minha avó tem Alzheimer. Foi perdendo memórias e recordações ao longo destes últimos anos, principalmente desde que o meu avô foi para o céu. Vim visitar a minha avó esta manhã e ouvi várias vezes as mesmas perguntas. Dei quase sempre as mesmas respostas", começou por contar.

"Sei que, no nosso olhar, se trocaram momentos em que vivemos tão felizes na minha infância. De repente, abraçou-me, chorou e sussurrou “estou a ver a minha Tânia, bebé , tão linda, tão linda!... és tu, não és, minha filha?”. Sou, avó. Sou eu, mesmo que não te lembres agora, eu lembro-me pelas duas. Para sempre ❤️ ", concluiu.

Nos comentários, os seguidores rapidamente se desfizeram em palavras de apoio e carinho: "O amor tem dessas coisas! Abraços com tanta vida, tanta toda a vida do mundo. Tão lindas ♥️", "Fizeste-me chorar de saudades daquela que foi o meu berço e que eu nunca esquecerei... beijinho", "Tânia tão lindo esse amor mas triste por outro por isso muitos beijinhos para as duas ❤️"

O alzheimer é uma doença que provoca demência e, consequentemente, perca de memória.