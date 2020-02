Phillip Schofield deixou uma forte revelação nas redes sociais, esta sexta-feira, dia 7. O apresentador do programa britânico This Morning, casado há 27 anos com Stephanie Lowe e com duas filhas, assumiu a sua homossexualidade e agradeceu à família numa declaração honesta e sincera no seu Instagram pessoal.

"Com a força e o apoio de minha esposa e minhas filhas, cheguei à realidade de que sou gay", começa por dizer. "Isso é algo que causou muitas conversas devastadoras em casa. A minha família abraçou-me muito: tentaram animar-me, sufocar-me com bondade e amor, apesar da própria confusão, ainda não consigo dormir e houve alguns momentos muito sombrios", admite, referindo-se ao apoio da mulher e das duas filhas adultas, Molly e Ruby.



"O meu conflito interno contrasta com um mundo exterior que mudou para muito para melhor. Hoje, com razão, ser gay é uma razão para comemorar e ter orgulho. Sim, sinto dor e confusão, mas isso só vem da mágoa que estou a causar à minha família", diz o comunicador que apelidou a mulher de "a pessoa com a alma mais gentil" que já conheceu e que sentiu os abraços e o amor das duas filhas.

Habituado a testemunhar, todas as manhãs, pessoas que superam a adversidade, contanto 'a verdade', Phillip Schofield sentiu-se encorajado a partilhar também aquela que é a sua história. No final da declaração deixa apenas um pedido: "Por favor sejam bondosos, especialmente com a minha família".