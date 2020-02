JOAO MARIA C

Alexandra Lencastre é novo rosto da ficção da SIC. A atriz, que conta com uma longa carreira em televisão, cinema e teatro, é a mais recente adição da estação de Paço de Arcos. Em 2003, na SIC, Alexandra Lencastre integrou o elenco de Fúria de Viver, arrecadando o globo de ouro de melhor atriz de TV. A informação foi avançada pela estação em comunicado.

(EM ATUALIZAÇÃO)

"Alexandra Lencastre vai estar na ficção e entretenimento da SIC já a partir de 2020. A consagrada atriz regressa a uma casa onde participou em projetos de sucesso como “Querido Professor”, “Perdoa-me”, “Fúria de Viver”, “Na cama com” ou “Passeio no Parque”. Amada pelo público e reconhecida como uma das mais brilhantes atrizes portuguesas, galardoada com inúmeras distinções, Alexandra Lencastre é dotada de uma versatilidade invulgar, que lhe tem permitido fazer cinema, teatro e televisão, quer na representação quer também na área de apresentação de programas. Alexandra terá um papel de destaque na ficção da SIC e terá a seu cargo a condução de um programa, que estreará em breve, na SIC Mulher", assim se lê no documento.

