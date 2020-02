Instagram

Aos 30 anos, Isaura luta contra um cancro da mama. A notícia foi avançada pela própria, nas redes sociais, no passado dia 4 de fevereiro. "No Dia Mundial do Cancro venho para vos dizer que fui diagnosticada com cancro da mama. Felizmente é possível tratar e há de ficar tudo bem!", escreveu no Instagram, mostrando-se confiante.

Dois dias depois, e apesar de não querer dar demasiada importância à doença, a artista que atuou ao lado de Sónia Pascoal na Eurovisão em 2018, deixou uma mensagem de agradecimento por todas as palavras de apoio que recebeu.

Instagram

“Tinha decido que só ia fazer posts a falar desta história do cancro na mama (doravante mencionado como Manel - peço desculpa a todos os Maneis mas foi mesmo o nome que lhe dei desde o início) quando tivesse alguma coisa mesmo importante para dizer porque não vou deixar que isto seja mais do que um pormenor bem pequenino do meu dia e das minhas conversas. Mas realmente não podia deixar de agradecer as centenas de mensagens e comentários que recebi; ainda estou a ler e tenho suficientes para me aquecer o coração durante muito tempo. A amizade é mesmo das coisas mais bonitas que existe no mundo. Obrigada a todos 😊”, publicou na mesma rede social, na legenda de uma imagem com a seguinte inscrição em inglês: “Quanto maior é a queda, maior é o salto”.