Desde 2014 que Laura Ferreira trava uma dura batalha contra o cancro. A mulher de Pedro Passos Coelho foi diagnosticada com tumor ósseo agressivo, que entretanto se alastrou aos pulmões, e o seu estado de saúde é cada vez mais débil.

Neste momento conturbado a fisioterapeuta tem contado com o apoio incondicional da família - em especial do marido e as duas filhas- e de vários amigos, incluindo Fátima Padinha, ex-mulher Pedro Passos Coelho e antiga membro das Doce.

Tal como Laura Ferreira, também Fátima Padinha viveu o drama cancro. Em 2017, a ex-cantora foi diagnosticada com cancro da mama.

"Também passei por um cancro e outros problemas de saúde, como uma embolia pulmonar. Têm sido anos difíceis, embora nem se possa comparar com a Laura, claro. O estado dela é muito mais delicado. Mas damos força uma à outra", contou, em declarações ao Correio da Manhã.



"Ela está a aguentar-se. É uma guerreira, uma mulher de força e uma pessoa extraordinária. Tem tido um caminho muito difícil", referiu, salientando o apoio de Pedro Passos Coelho. "Ela tem muito apoio do Pedro e de toda a família, um bom suporte. E tem muita fé, o que a tem ajudado muito”, rematou.