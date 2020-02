RUI VALIDO

Esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, Cristina Ferreira esteve à conversa n'O Programa da Cristina' com a cantora Giulia Be, autora do êxito 'Menina Solta'.

Depois da interpretação da jovem carioca, de 20 anos, a rainha das manhãs da SIC confessou-lhe qual a cidade onde gostava de viver pelas "pessoas tão boas", apesar do clima de violência do país.

Onde? No Brasil. "O Rio de Janeiro é a minha cidade. Vivia lá se não fossem os problemas do país", afirmou.

