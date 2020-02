Reprodução Instagram, DR

Foi na passada segunda-feira, 27 de janeiro, que Marisa Liz e Aurea confirmaram o fim das respetivas relações. A vocalista dos Amor Electro colocou um ponto final na relação, de 18 anos, com o guitarrista, Tiago Pais Dias, enquanto Aurea separou-se do ator e modelo, Ricardo Oliveira, ao fim de quase um ano de namoro. Face a esta coincidência e à proximidade das duas artistas - que recentemente lançaram juntas o álbum Elas e que se assumem como amigas muito próximas - rapidamente começaram a circular nas redes sociais rumores de um eventual romance.

Entretanto, depois de Aurea ter negado estes mesmos rumores. na sua página de Instagram (ver aqui), foi a vez de Marisa Liz quebrar o silêncio. No programa Inesquecível, da RTP Memória, em conversa com Júlio Isidro, a artista abordou o assunto ‘sem papas na língua’.

“Acho que estamos a viver uma época que parece mais ditadora do que há 50 anos a nível sexual e emocional. As pessoas já não podem expressar o que sentem sem toda a gente pensar que têm uma relação qualquer que ultrapassa a amizade”, começou por referir.

Em seguida, Marisa admitiu que calculou que o videoclip do tema Eu Gosto de Ti, com Aurea, pudesse dar azo a rumores de uma relação amorosa.

“Somos duas mulheres que não têm problemas nenhuns na sua vida, naquilo que queremos, nem com o que somos, nem com o que sentimos …Pela reação de algumas pessoas que estavam lá na gravação do videoclipe, sabíamos logo, à partida, que poderia haver leituras de que nós estaríamos completamente apaixonadas uma pela outra. E depois deste vídeo sair, percebemos que houve muitas pessoas que levaram isto para a homossexualidade”, continuou.

“Na realidade, o que nós achamos é que as pessoas que pensem o que quiserem. Eu gosto da Aurea como amiga e gostava de dizer isto e não tenho problemas nenhuns em dizê-lo, abraçando-a, agarrando-a”, rematou.