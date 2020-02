Rob Carr

O Super Bowl, conhecido como a final do campeonato de futebol americano, é um dos eventos mais aguardados do ano nos Estados Unidos. O intervalo do jogo conta sempre com uma atuação megalómana de vários artistas e este ano os escolhidos foram Shakira, Jennifer Lopez, J Balvin e Bad Bunny.

Os artistas animaram a noite, com especial atenção paras as duas cantoras que tiveram a seu cargo grande parte do espetáculo. Ninguém ficou indiferente a Shakira e JLo e, nas redes sociais, vão-se multiplicando os elogios por parte de vários fãs, entre eles muitos famosos.

Alex Rodriguez, que está noivo de Jennifer, partilhou um vídeo onde mostra o entusiasmo após a performance da mulher (veja o vídeo em baixo). "INCRÍVEL! Ela foi ABSOLUTAMENTE ESPETACULAR. Uau, que divertido! Estou super orgulhoso de ti, Jen", pode ler-se na legenda.

Por outro lado, Piqué ainda não expressou qualquer comentário público sobre a atuação de Shakira.