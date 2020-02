TOLGA AKMEN

Foi na madrugada deste domingo, 2 de fevereiro, que se realizaram os BAFTA Awards. Um evento que premeia o melhor que se fez na área do cinema durante o ano de 2019.

Quem não faltou ao evento foi Al Pacino, um dos atores mais icónicos de sempre e nomeado para algumas categorias com o filme Irishman, do qual faz parte do elenco.

Aquilo que com certeza não estava à espera era de se ver traído pelo tapete da passadeira vermelha que acabou por lhe valer uma queda. Quem o 'salvou' do perigo foi a namorada, que o acompanha. Verifique o momento caricato na galeria abaixo.

Apesar deste pequeno percalço, o ator manteve o seu bom humor e prosseguiu caminho, confiante e fazendo as típicas paragens para se deixar apanhar pelos fotógrafos.

Recorde que Al Pacino tem 79 anos.

1 / 2 Ian West - PA Images 2 / 2 Ian West - PA Images