BERTRAND GUAY

No passado dia 20 de janeiro, os fãs de Pamela Anderson, de 52 anos, foram surpreendidos com a notícia do seu casamento em segredo com o produtor de cinema Jon Peters, de 74.

A imprensa norte-americana adiantou que os dois trocaram alianças numa cerimónia romântica em Malibu, perante o olhar atento de amigos e familiares mais próximos, e lembrou que o casal já tinha namorado há 30 anos, depois de ser ter conhecido na famosa mansão da Playboy.

Reprodução Getty

Agora, um comunicado revela que a união acabou. “Agradecemos o vosso apoio enquanto reavaliamos o que queremos da vida e de um do outro. A vida é uma viagem e o amor é um processo. Com essa verdade universal em mente, decidimos mutuamente adiar a formalização de nossa certidão de casamento e depositar a nossa fé no processo. Obrigado por respeitarem a nossa privacidade”, lê-se no comunicado citado pelo The Hollywood Reporter.

À mesma publicação, uma fonte próxima de Pamela Anderson terá revelado que o casamento ainda não tinha sido oficializado e que a cerimónia em Malibu foi apenas simbólica.

A estrela da série de sucesso dos anos 90 Marés Vivas já foi casada com Tommy Lee, com quem teve dois filhos, entre 1995 e 1998. Em 2006, trocou alianças com Kid Rock e casou duas vezes com o empresário Rick Salomon (de 2007 a 2008 e de 2014 a 2015). Por seu turno, o produtor de cinema foi casado com a atriz Lesley Ann Warren, entre 1967 e 1974, e com outras três mulheres que não pertencem ao mundo dos famosos.