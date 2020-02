Getty Images

Desde que Cristiano Ronaldo assumiu publicamente o namoro com Georgina Rodríguez, no final de 2016, que se especula sobre a relação que a jovem espanhola tem com a mãe do craque, Dolores Aveiro. Embora inicialmente, Georgina tenha sido bem aceite por toda a família do internacional português, consta que existiram alguns desentendimentos com a matriarca do clã, nomeadamente na altura em que CR7 trocou o Real Madrid pela Juventus e se mudou para Itália, tendo a mãe regressado à sua terra natal, na Madeira.

Entretanto, em declarações à revista TV 7 Dias, Dolores assumiu que as duas não são as melhores amigas, mas garantiu que "nunca esteve de de costas voltadas" para a jovem espanhola, defendo que esta "faz parte da família" .

"Ela trata bem os meninos, trata bem o meu filho, qual é o motivo que eu tenho para maltratá-la? Não tenho motivos para isso. Amanhã não sei, mas até ao dia de hoje não tenho razões de queixa", confidenciou.

Quando questionada se o casamento do casal está para breve, Dolores Aveiro não escondeu o desejo de ver o filho casado. "O dia há de chegar, se Deus quiser [...] Claro que gostaria de ver a Georgina como a minha nora, um dia tinha que acontecer. Ela ou outra qualquer. Ele gosta dela e ela gosta dele, ela fá-lo feliz e vice-versa. Ela trata bem os meninos e isso, para mim, conta muito", referiu.