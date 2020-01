Há quase 22 anos que Filomena Teixeira não sabe do paradeiro do filho mais velho. Rui Pedro está desaparecido desde o dia 4 de março de 1998 e, tal como acontece todos os anos, Filomena assinalou, esta terça-feira, 28 de janeiro, o 33.º aniversário do filho com uma mensagem emotiva.

"E agora já com 33 anos, que aspeto tens? Como estás?

Parabéns meu filho! Onde quer que estejas, recebe este abraço apertadinho tão nosso...

e muitos beijinhos. Deveria ver-te dormir, afinal já és um adulto...comemoravas com os teus amigos...mais tarde...se calhar dava-te um beijinho, e deixava-te dormir.... mas...????!!!!!", começou por escrever, na carta divulgada pelo Jornal TVS – Terras do Vale do Sousa.

"Esta foi desde há 32 anos a noite mais linda e mais difícil e dolorosa para mim... Há 21 anos, que as 24h45 da noite de 28 de janeiro são para mim de uma dor indescritível e sei que será sempre assim... Alguém te roubou de mim e a cada micromilésimo de segundo estarei sangrando como aliás sempre, por ti. Amo-te para além do infinito... e esperarei por ti até à eternidade! À porta... Pedro", rematou.

Arquivo SIC